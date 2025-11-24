ثلوج على مرتفعات 800 م.. صقيع وأمطار تصل إلى 60 ملم من الثلاثاء إلى الخميس

أفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الإثنين، عن تساقط أمطار جد غزيرة تتراوح بين 50 حتى 60 ملم في المناطق الشمالية. مع تساقط الثلوج على المرتفعات 800 إلى 1400 متر. وهذا بداية من يوم الثلاثاء إلى غاية الخميس. لتستقر الأوضاع يوم الجمعة.

وأشارت خارطة الأرصاد الجوية، إلى أن يوم الثلاثاء، بداية من العاشرة صباحا ستشهد أمطار جد غزيرة في كل من ولايات وهران، سيدي بلعباس، غليزان، الشلف، تيبازة، الحزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، البليدة، المدية، البويرة.

أما يوم الأربعاء، فستخص الأمطار الرعدية المناطق الوسطى و الشرقية كالعاصمة، تيزي وزو، تيبازة، بومرداس، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف.

وعن الثلوج فستتساقط على مرتفعات تيزي وزو، البويرة، سطيف، التي يتراوح علوها بين 1000 و1400 متر.

وسينخفض مستوى التساقط للثلوج إلى ما بين 800 و900 متر ابتداءً من يوم الخميس في المرتفعات الشرقية. بجاية، تيزي وزو، البويرة. مع استمرار تساقط الأمطار وبغزارة على كل المناطق الشرقية. بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، قسنطينة، وبرج بوعريريج، مع بقاء بعص الزخات المطرية على فترات.

كما توقعت الأرصاد الجوية، طقس بارد صقيعي، حيث ستنخفض دون الصفر بالنسبة للفترة الصباحية والليلية -3 إلى 0 درجات في الشمال. و2 إلى 7 في السواحل. أما خلال الظهيرة، فمن المرتقب تسجيل انخفاض جد محسوس في درجات الحرارة على المناطق الداخلية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور