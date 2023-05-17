ثلوج على هذه الولايات بداية من الجمعة

ستشهد المرتفعات الشرقية للوطن عودة الثلوج بداية من يوم الجمعة المقبل بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بهواء بارد.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن يكون تساقط الثلوج على المرتفعات الشرقية التي يفوق علوها 1300 متر. بداية من فجر يوم الجمعة.

وحسب التوقعات الجوية طويلة المدى للأرصاد الجوية، تبين إستمرار تساقط أمطار رعدية إلى غاية الأسبوع المقبل. بكميات معتبرة تتراوح بين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم محليا على الولايات الغربية الوسطى والشرقية.

طالع أيضا:

أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية على العديد من ولايات الوطن. على غرار البيض، بشار، وادي سوف. بداية من منتصف النهار إلى غاية الثالثة من فجر الخميس.

كما أشارت المصلحة ذاتها، في نشرية خاصة إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم محليا. وهذا بداية من التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر الخميس. على كل من ولايات جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تيموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر. إضافة إلى غليزان، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، المسيلة، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت. وتيسمسيلت، الجلفة، الأغواط، النعامة، البيض، بشار، بني عباس.

وفي تنبيه آخر، حذرت المصلحة، من هبوب رياح قوية تتراوح من 40 إلى 60 كلم/سا وأمواج عالية على طول الشريط الساحلي.