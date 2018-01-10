ثلوج عين الصفراء تسحر العالم

يبدو من خلال تصفح الإنترنت لنهار اليوم، أن صور الثلوج المتساقطة في عين الصفراء، وحدت أقلام الصحفيين ومواقع الصحف الإلكترونية العالمية،

وتداولت عدة مواقع العالمية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صور اللوحة الفنية التي رسمتها الطبيعة بالصحراء الجزائرية.

ظاهرة أدهشت الثلوج قبل البشر، كونها نادرا ما تحدث هذه الظاهرة وتلامس الثلوج الرمال.

هذه المرة الثلوج احتضنتها الرمال بدل الجبال ولون الرمال الذهبي بدل من خضرة الأشجار.

بلد مثل الجزائر، جدير بزيارة شعوب العالم إليه، بدلا من النظر إلى خيراته عبر شبكات التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية.

فهل تستغل السلطات مثل هذه الأماكن التي تزخر بها الجزائر للترويج للسياحة في الجزائر، والتي تعد قوة اقتصادية للعديد من بلدان العالم.