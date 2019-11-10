ثلوج في الغرب والوسط والشرق.. وتحذيرات من “الطوفان” في جيجل وسكيكدة وبجاية

حذرت نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية وثلوج، بداية من مساء اليوم الأحد، وإلى غاية صبيحة يوم غد الإثنين.

وحذرت النشرية من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها على 1000 متر.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بذلك التحذير هي تلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة والنعامة والبيض وتيزي وزو والبويرة وبجاية وبرج بوعريريج وسطيف وباتنة وخنشلة.

ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج بداية من السادسة مساء اليوم إلى غاية صبيحة يوم غد، كما يُتوقع أن يكون سمك الثلوج بين 5 إلى 15سم.

وحذرت نشرية أخرى من تساقط لأمطار رعدية مرفوقة بحبات برد.

وتوقعت النشرية أن تكون ولايات تلمسان وعين تموشنت ووهران ومعسكر وسعيدة وسيدي بلعباس وغليزان وتيارت معنية بهذه التوقعات بالنسبة لولايات الغرب.

ومن المتوقع أن تصل كمية الأمطار المرتقبة إلى 50ملم، وذلك بداية من ليلة اليوم وإلى غاية فجر يوم غد الاثنين.

وحسب نفس النشرية، فإن هذه الأمطار ستمس ولايات الوسط، وتحديدا تيبازة وعين الدفلى والعاصمة وبومرداس والبليدة والمدية والبويرة وتيزي وزو.

وبالنسبة لولايات الشرق، فقد توقعت نشرية الطقس أمطارا تتراوح بين 30 و50 ملم على ولايات عنابة والطارف وسوق أهراس وقسنطينة وميلة وسطيف وبرج بوعريريج.

وحذرت نفس النشرية من أمطار غزيرة قد تتسبب في فيضانات، وقد تصل إلى 100 ملم بكل من ولايتي سكيكدة وبجاية.