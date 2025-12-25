ثلوج كثيفة.. أجواء جدّ باردة وأمطار غزيرة غدًا الجمعة

حذرت مصالح الارصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية وثلوج كثيفة بداية من يوم غد الجمعة، على العديد من ولايات الوطن.

كما أشارت المصلحة ذاتها في تنبيه لها من المستوى الأول إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية هي كل من الطارف. عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، سوق أهراس، قالمة. قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، المسيلة، بسكرة. المدية، عين الدفلى، أولاد جلال، المغير، الوادي. أما الثلوج فتخص كل من ولايات باتنة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، تيزي وزو.

وستشهد خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة استمرار الأجواء الصقيعية بانخفاض حاد في درجات الحرارة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور