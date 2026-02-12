ثلوج كثيفة.. أمطار جد غزيرة ورياح شديدة بداية من الجمعة!

ستتغير الوضعية الجوية على كافة المناطق الشمالية للوطن غدا الجمعة بسبب دخول منخفض قوي للضغط الجوي. محمل بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة على المرتفعات الداخلية للوطن.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي تبيّن قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية على المناطق الشمالية للوطن محمّل بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة. حيث ستكون الأجواء يوم الجمعة من مغشاة إلى غائمة بعد الظهيرة لتصبح ممطرة بداية بالمناطق الغربية لتلتحق الأمطار تدريجيا نحو المناطق الوسطى والشرقية. بكميات تتراوح بين 30 و50 ملم وتتعدى أحيانا 60 ملم على الولايات الشرقية. مع رياح جد قوية تتراوح سرعتها مابين 80 و100 كلم/سا.

بينما يوم السبت الأجواء ستكون ممطرة وباردة على كل ولايات الوطن مع تساقط للثلوج على المرتفعات الداخلية التي يزيد علوها عن 1000 متر. لينخفض مستوى تساقط الثلوج إلى 800 متر ليلة السبت إلى الأحد.

وحسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، حذّر من تساقط أمطار ورعود على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس، معسكر. بالإضافة كذلك إلى سعيدة، تيارت، غليزان، تيسمسيلت، عين الدفلى، تيبازة، المدية، البليدة، الجزائر، بومرداس، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج، بجاية، جيجل، باتنة، خنشلة، تبسة. أم البواقي، قسنطينة، سكيكدة، ميلة، عنابة، قالمة، الطارف وسوق أهراس بويعادة تيزي وزو.

كما حذرت من زوابع رملية على ولايات تندوف، بني عباس، بشار، النعامة، البيض، تيميمون، المنيعة، الأغواط، غرداية، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، بسكرة، المغير، الوادي، تقرت وورقلة.

وتشير ذات النماذج الرقمية إلى تحسن مؤقت في الطقس بداية من يوم الإثنين. في انتظار قدوم إضطراب جوي آخر نشيط الفعالية.

