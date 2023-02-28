ثلوج كثيفة.. أمطار رعدية غزيرة على 11 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على الولايات الشمالية للوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

وستتساقط الأمطار على ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية.

كما حذرت الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء على ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف

من جهة أخرى حذرت ذات المصالح، من تساقط للثلوج على المرتفعات الشرقية بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء. على ولايات تيزي وزو، البويرة، بجاية جيجل، سطيف و برج بوعريريج