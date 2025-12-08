ثلوج كثيفة..أمطار غزيرة بداية من منتصف ديسمبر

افادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الاثنين، أن منخفض جوي قوي محمل بأمطار جد غزيرة وثلوج كثيفة أجواء شتوية سيشهدها ديسمبر.

وأشارت خارطة الرصد الجوي، إلى أن المنخفض الجوي المحمل بالأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة ستكون بداية مكن منتصف ديسمبر. كما من المرتقب أن تكون منخفضات ضعيفة النشاط خلال نفس الشهر.

في حين، ستشهد وسط الصحراء أمطار رعدية غزيرة في أدرار، تمنراست، اليزي، برج باجي مختار، تيميمون. وستكون على فترات ومعتبرة، وهذا راجع الى تمركز منخفض للضغط الجوي.

