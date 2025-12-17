ثلوج كثيفة.. أمطار غزيرة تتعدى 70 ملم عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط ثلوج كثيفة وأمطار رعدية غزيرة تتعدى 70 ملم و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد، عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وحذّرت شرية خاصة للأرصاد الجوية، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 70 ملم. و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الخميس على الأقل. على ولايات البيض، الأغواط و تيارت.

وحسب نشرية خاصة ثانية، ستشهد ولايات سعيدة ،المنيعة و غرداية، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بكميات تصل إلى 40 ملم و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الخميس على الأقل.

كما ستشهد المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر، تساقط كثيف للثلوج بسمك يصل إلى 20 سم إلى غاية الساعة الثالثة. من صبيحة يوم غد الخميس.

والولايات المعنية هي تيارت، البيض و الأغواط.

وأفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر بسمك يصل إلى 10 سم. بداية من الساعة السادسة من صبيحة اليوم الأربعاء، لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلاً. وهذا على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس ،سعيدة و النعامة.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، ستشهد ولايات النعامة، سيدي بلعباس، تلمسان، معسكر، غليزان و الجلفة. تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الخميس.

هذا وتتوقع ذات المصالح كذلك تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف الليل لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الخميس. على ولايات إن صالح، اليزي، ورقلة، تقرت، الوادي، المغير، بسكرة، باتنة، خنشلة وتبسة.

