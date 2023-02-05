ثلوج كثيفة.. أمطار غزيرة تصل إلى 50 ملم بهذه الولايات

أعلنت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن قدوم اضطراب جوي، بداية من يوم الاثنين، محمل بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة. كما أشار النماذج، إلى أن الاضطراب الجوي يخص الولايات الوسطى والشرقية مع احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة على الولايات الغربية.

وستكون الأمطار أقل نشاطا يوم الاثنين على الولايات الوسطى والشرقية. لتصبح أكثر نشاطا واعتبار بداية من يوم الأربعاء بكميات تتراوح بيم 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم محليا. وهذا على كل من ولايات تبسة، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، قسنطينة، سطيف، باتنة، المسيلة، بوسعادة، عين وسارة. إضافة إلى الجلفة، العاصمة، تيزي وزو، البليدة، المدية، البويرة، بسكرة. ووهران، مستغانم، عين تموشنت، الشلف، غليزان، تيارت، سيدي بلعباس، وسعيدة.

أما المناطق الجنوبية، فستتراوح كميات الأمطار، بين 10 إلى 15 ملم محليا الوادي، تقرت، غرداية، ورقلة، اليزي، جانت، إن أمناس، إن صالح. وبخصوص، الثلوج فستخص المرتفعات التي يتراوح علوها بين المرتفعات 1000 إلى 1200 بداية من يوم الخميس المقبل.

وأعلنت مصالح الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية والتراكم الكثيف للثلوج. تسبب في غلق العديد من المحاور والطرقات الوطنية والولائية.

كما أفادت المصلحة، أن الثلوج أغلقت الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية آيت بومهدي.

في حين، أدت الثلوج إلى غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف(تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة وتيرودة بلدية الأسنام.