ثلوج كثيفة..أمطار غزيرة وبرد بهذه الولايات

حذرت مصالح الارصاد الجوية، في نشرية خاصة، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

وستتعدى كميات الأمطار المرتقبة محليا 50 ملم. وهذا إلى غاية الساعة 18:00 اليوم السبت.

أما الولايات المعنية بالامطار، هي كل من تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، تيارت و سعيدة.

اما الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، عين الدفلى، البليدة، المدية والبويرة، فتستمر الامطار الى غاية التاسعة ليلا بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم.

فيما تشهد كل من ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف، بداية تساقط امطار رعدية غزيرة على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية السادسة من يوم الأحد. بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم محليا.

وفي نشرية خاصة، حذرت المصلحة ذاتها، من استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 1000 و 1100 متر.

ويتراوح سمك الثلوج بين 5 و 10 سم والتساقط يستمر إلى غاية الساعة 18:00 اليوم السبت. وهذا في كل من تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، الجلفة، الأغواط، البيض و تيسمسيلت.

وستشهد كل من ولايات تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، سوق أهراس، باتنة، خنشلة وتبسة، في المرتفعات التي علوها بين 1000 و1100 متر، تساقط الثلوج بداية من الثالثة مساء الى غاية السادسة صباحا من يوم الأحد، بسمك يتراوح بين 5 و10 سم.

وفي نشرية خاصة، حذرت الارصاد الجوية من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم في الساعة إلى غاية الساعة 21:00. في كل من ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران ومستغانم.

كما نبهت المصلحة ذاتها، من هبوب رياح قوية بداية من الساعة 09:00 اليوم وتستمر إلى غاية 18:00. في كل من الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة وسيدي بلعباس.