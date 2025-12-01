ثلوج كثيفة.. أمطار غزيرة وبرودة شديدة بداية من الأربعاء!

ستشهد الولايات الشمالية للوطن تغيرا في الوضعية الجوية بداية من يوم غد الثلاثاء. أين ستتحول الأجواء من مغشاة إلى غائمة بسبب دخول منخفض للضغط الجوي يكون أكثر فعالية بداية من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تشري إلى دخول إضطراب جوي قوي ونشيط الفعالية محمل بأمطار غزيرة وثلوج كثيفة على المرتفعات الداخلية. مع أجواء جد باردة على كافة الولايات الشمالية للوطن.

وستكون الأجواء يوم غد الثلاثاء، من مغشاة إلى غائمة مع بعض الأمطار المتفرقة على الولايات الغربية والوسطى. في انتظار دخول منخفض جوي قوي ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء. لتصبح الأجواء غائمة وأمطار جد غزيرة صبيحة الأربعاء على الولايات الغربية للوطن. لتلتحق بالمناطق الوسطى حيث ستكون الأجواء باردة مع أمطار جد غزيرة تتعدى 50 ملم محليا. كما ستلتحق الأمطار بالمناطق الشرقية مساء الأربعاء.

الثلوج ستكون حاضرة على المرتفعات الغربية والوسطى التي يفوق علوها 1000 إلى 1100 متر وتستمر إلى غاية يوم الخميس.

درجات الحرارة ستكون باردة وصقيعية، خاصة في الصبيحة والليل، لتتراوح مابين - 3 درجات إلى 0 درجة على المناطق الداخلية ومن 3 إلى 10 درجات على المناطق الساحلية. بينما درجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين 7 إلى 17 درجة على المناطق الشمالية للوطن.

أما عن حالة البحر، فسيكون من مضطرب إلى هائج بسبب الإضطراب الجوي يومي الخميس والجمعة مع رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا.

