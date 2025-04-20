ثلوج كثيفة.. أمطار غزيرة وبرودة شديدة بهذه الولايات غدا الإثنين

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء غير مستقرة وباردة، مع تساقط غزير للأمطار والثلوج خاصة على الولايات الشرقية للوطن.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تشير إلى أن الأجواء غدا الإثنين ستكون غائمة وممطرة وباردة على الولايات الوسطى والشرقية. لتبقى من مغشاة إلى غائمة على غرب الوطن.

كما حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار مصحوبة برعود على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، سوق أهراس. بالإضافة كذلك إلى تبسة، قالمة، قسنطينة، ميلة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، بسكرة، سطيف.

وأشارت ذات المصالح إلى هبوب رياح قوية وعاتية قد تصل سرعتها إلى 90 كلم/سا على ولايات بسكرة، المغير، تقرت، الوادي، ورقلة، غرداية، المنيعة، تيميمون، عين صالح، أدرار مع تشكل زوابع رملية.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1300 متر بكل من ولايات باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة. حيث سيتراوح سمك الثلوج مابين 05 و 10 سم بداية من الواحدة صباحا يوم غد الإثنين وتستمر إلى غاية الساعة 10:00.

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