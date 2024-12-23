ثلوج كثيفة.. أمطار غزيرة وبرودة شديدة حتى الأربعاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، حيث ستعرف المناطق الشمالية للوطن، قدوم منخفض جوي محمّل بثلوج وأمطار رعدية معتبرة.

وستعرف الولايات الشمالية، خاصة الشرقية منها، تساقط أمطار رعدية معتبرة وثلوج، بداية من نهار اليوم الإثنين، وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء.

وأفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بتساقط أمطار رعدية. بكميات تتعدى 50 ملم محليا إلى غاية منتصف نهار يوم الثلاثاء.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من بجاية، جيجل، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

فيما أفادت نشرية ثانية، بتساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100 متر، بسمك يتراوح بين 10 إلى 15 سم.

وسيكون تساقط الثلوج مرتقب بداية من منتصف نهار اليوم ويستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء. وذلك على ولايات سطيف، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة.

كما ستتساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100 متر، بسمك يتراوح بين 5 إلى 10 سم. بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم، وتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الثلاثاء.

وذلك على ولايات تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، بجاية، جيجل، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، سيستمر تساقط الثلوج، على المرتفعات التي يصل علوها إلى 1100 متر و1200 متر، إلى غاية يوم الأربعاء.

كما سيستمر تساقط الأمطار على المناطق الشرقية للوطن، حتى يوم الأربعاء. ويتعلق الأمر بولايات عنابة، سكيكدة، بجاية، بوسعادة، باتنة، خنشلة، الطارف وتيزي وزو، جيجل، المسيلة، تبسة، سوق أهراس وقسنطينة.

أما المناطق الغربية للوطن، فستعرف طقساً مستقراً ومشمساً، مع تشكل الصقيع في الفترة الصباحية.

وفيما يخص المناطق الجنوبية للوطن، سيكون الطقس مشمساً ومستقراً، مع تسجيل درجات حرارة منخفضة، وزوابع رملية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة

ستعرف معظم مناطق الوطن، بداية من اليوم، أجواءً جد باردة، بسبب قدوم كتلة هوائية باردة من أوروبا إلى شمال إفريقيا.

وسيتم تسجيل درجات حرارة دنيا جد منخفضة، تصل إلى درجتين تحت الصفر، بكل من قسنطينة، أم البواقي، تبسة، خنشلة و 0 درجة بقالمة وسوق أهراس.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى، فستصل إلى 8 درجات على الأوراس والهضاب العليا. وستتراوح بين 10 و15 درجة بالمناطق الشمالية، فيما ستصل إلى 27 درجة بالجنوب.