ثلوج كثيفة.. أمطار غزيرة وبرودة شديدة غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار جد غزيرة وثلوج، بمختلف مناطق الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقسا ممطرا بالمناطق الشرقية والوسطى. وطقس غائم جزئيا بالمناطق الغربية. وتساقط ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها على 1000 متر.

وأفاد تنبيه من الدرجة الثانية وباللون البرتقالي، بتساقط أمطار غزيرة غدا، على كل من ولايات تيزي وزو، بجاية. البويرة، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة، تيارت والأغواط.

فيما أفاد تنبيه من المستوى الأول وباللون الأصفر، بتساقط أمطار على ولايات تيبازة، العاصمة، بومرداس، البليدة. عين الدفلى، المدية، تيسمسيلت، جيجل، سطيف. عنابة، الطارف، بسكرة، أولاد جلال وغرداية.

كما أفاد تنبيه من المستوى الثاني وباللون البرتقالي، بتساقط ثلوج كثيفة، غدا، على كل من ولايات تيسمسيلت، تيارت، الجلفة والأغواط.

فيما أفاد تنبيه من المستوى الأول، وباللون الأصفر، بتساقط ثلوج على كل من ولايات تيزي وزو، البويرة. البليدة، المدية، عين الدفلى، برج بوعريريج والمسيلة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 12 و18 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 3 و16 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا من مشمس إلى غائم. وطقس ممطر بالجنوب الغربي وشمال ووسط الصحراء. وستتراوح درجات الحرارة بين 13 و32 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.