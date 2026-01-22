ثلوج كثيفة.. أمطار غزيرة ورياح اليوم وغدا الجمعة

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من اضطراب جوي محمل بساقط أمطار غزيرة وثلوج كثيفة وهبوب رياح قوية.

وأشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول أن الولايات المعنية بتساقط الأمذار هي كل من عين تموشنت. سيدي بلعباس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، باتنة، بسكرة، المسيلة، الجلفة والأغواط. تلمسان، وهران، معسكر، سعيدة، مستغانم، غليزان، تيارت، الشلف، تيسمسيلت، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر، البليدة، بومرداس، المدية، البويرة، تيزي وزو، ميلة.

كما ستكون ولاية باتنة على موعد مع تساقط ثلوج كثيفة بداية من اليوم الخميس.

وحذر ديوان الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية في ولايات تلمسان، عين تموشنت، سيدي بلعباس، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة. أولاد جلال، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية وجيجل.

أما المغير، الوادي، تقرت، ورقلة، غرداية، المنيعة وعين صالح، فستشهد هبوب زوابع رملية طيلة النهار.

وافادت الأرصاد الجوية، أن يوم غد الجمعة ستستمر الرياح في كل من وهران، مستغانم، الشلف وتيبازة.

أما الأمطار والرعود فستخص كل من تلمسان، عين تموشنت، سيدي بلعباس، وهران، معسكر، سعيدة، مستغانم، غليزان، تيارت، الشلف. تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، الأغواط، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، بسكرة وباتنة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور