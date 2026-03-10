ثلوج كثيفة.. أمطار غزيرة ورياح قوية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط ثلوج كثيفة وأمطار رعدية غزيرة، وهبوب رياح قوية تكون في بعض المناطق مرفوقة بتطاير للرمال بداية من اليوم الثلاثاء، عبر عدة ولايات من الوطن.

وأفادت نشرية خاصة للمصالح نفسها، بتساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 40 ملم إلى غاية الساعة 21:00. من مساء اليوم.

والولايات المعنية هي: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر وغليزان.

كما ستشهد ولايتي النعامة والبيض،ساقط أمطار رعدية بكميات تتعدى 50 ملم بداية من الساعة 09:00. من صبيحة اليوم، وتستمر إلى غاية الساعة 15:00 من زوال يوم غد الأربعاء.

وأشارت نشرية خاصة أخرى، أن ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيارت، تيسمسيلت. عين الدفلى، المدية والبليدة، ستعرف تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 40 ملم بداية من الساعة 15:00. من زوال اليوم، وتستمر إلى غاية الساعة 15:00 من زوال يوم غد الأربعاء.

هذا وحذرت المصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة بكميات تصل إلى 40 ملم بداية من الساعة 21:00. من مساء اليوم وتستمر إلى غاية الساعة 23:00 من مساء يوم الأربعاء على ولاية بشار.

ثلوج كثيفة على المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر

في حين ستشهد المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر تساقط كثيف للثلوج وهذا بكل من تلمسان. النعامة وسيدي بلعباس.

وسيصل سمك الثلوج المرتقبة إلى 20 سم، وهذا بداية من منتصف نهار اليوم. ويستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأربعاء.

كذلك ستعرف مرتفعات بشار، سعيدة، تيارت، البيض، تيسمسيلت والأغواط، التي يتعدى علوها 1000 متر. تساقط كثيف للثلوج حيث من المرتقب أن تصل إلى 15 سم، بداية من الساعة 18:00 من مساء اليوم. ويستمر إلى غاية الساعة 15:00 من زوال يوم غد الأربعاء.

وحذر تنبيه للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية بداية من الساعة 18:00 من مساء اليوم. ويستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي بشار و بني عباس.

