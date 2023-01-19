ثلوج كثيفة.. أمطار غزيرة وموجة برد بـ39 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة أحيانا بحبات برد. كما أوضحت المصلحة، أن كمية الأمطار المرتقبة تتراوح بين 20 و 40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم محليا. إلى غاية السادسة من مساء اليوم الخميس.

في حين، ذكر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس.

وفي نشرية خاصة أخرى، حذرت المصلحة، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتراوح بين 30 و40 ملم. وقد تصل محليا إلى 50 ملم، وهذا إلى غاية منتصف نهار اليوم الخميس.

أما الولايات المعنية، فهي كل من الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، عين الدفلى، البليدة والمدية.

كما نبهت الأرصاد الجوية، من تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 700 و800 متر. بسمك يتراوح بين 5 و10 سم، وإلى غاية السادسة من مساء اليوم الخميس.

وتخص الثلوج كل من الولايات سكيكدة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة وباتنة.

في حين، ستشهد كل من ولايات، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، تيسمسيلت، عين الدفلى، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو، بجاية. إضافة إلى جيجل، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، تيارت وسعيدة. تساقط الثلوج بسمك بين 10 و20 سم إلى غاية منتصف نهار اليوم الخميس.

وستشهد الولايات الشمالية للوطن إضطراب جوي جديد بداية من يوم الجمعة. ويتمثل في تسرب هواء سيبيري نحو المناطق الشرقية محمّل بأمطار جد غزيرة وتساقط للثلوج .

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء التي تعيشها الولايات الشمالية للوطن تعتبر شتوية بامتياز وكانت متوقعة منذ أسابيع حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي. وذلك بسبب تسرب هواء قطبي بارد على المناطق الشمالية للوطن. بالإضافة كذلك إلى تساقط للثلوج على كافة المرتفعات الداخلية التي يتراوح علوها مابين 700 إلى 800 وهو إضطراب جوي نشيط.