ثلوج كثيفة.. أمطار ورياح وبرودة شديدة غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار على عدة ولايات وثلوج على المرتفعات.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، تساقط أمطار رعدية معتبرة. وكذا تساقط ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها على 900 متر.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من غليزان، ومستغانم، ووهران، معسكر، وتلمسان.

كما تتمثل الولايات المعنية بتساقط الثلوج في كل من تلمسان وسيدي بلعباس، و النعامة، وتيارت، تيسمسيلت، وسعيدة. وكذا ولايات البيض، الأغواط، والجلفة.

وكذا ولايات المدية والبويرة والبليدة وبجاية وتيزي وزو. وسطيف، وباتنة، وأم البواقي، وخنشلة، وقالمة، سوق أهراس، وتبسة. وولايات عين الدفلى، وغليزان، ومستغانم، ومعسكر، ووهران، سيدي بلعباس، وعين تموشنت.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 13 و17 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 6 و16 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقسا من مشمس إلى ممطر. وستتراوح درجات الحرارة بين 11 و27 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.