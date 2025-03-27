ثلوج كثيفة بداية من السبت على هذه الولايات!

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط الثلوج على المرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية للوطن بداية من يوم السبت.

وفي نشرية لذات المصالح، حذرت من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 1100 متر. حيث يتراوح سمك الثلوج بين 10 إلى 15 سم. بداية من التاسعة ليلا من يوم السبت إلى غاية التاسعة من صبيحة الأحد القادم. على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة.

وفي نشرية خاصة ثانية للأرصاد الجوية تتوقع تساقط الثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 1100 متر. حيث من المتوقع أن يتراوح سمك الثلوج بين 05 إلى 10 سم. بداية من الساعة الثالثة صباح يوم الأحد إلى غاية منتصف النهار على ولايات سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة، تبسة.

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