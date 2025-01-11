ثلوج كثيفة بداية من الغد على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتسجيل تساقط ثلوج كثيفة يصل سمكها إلى 25 سم، ابتداء من يوم غد الأحد على عدة ولايات من الوطن.

وحسب نشرية خاصة للمصالح نفسها، ستكتسي مرتفعات ولايات تيزي وزو، بجاية، بويرة، جيجل، برج بوعريريج وسطيف حلة بيضاء.

وهذا ابتداء من الساعة التاسعة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة صباحا، حيث سيتراوح سمك الثلوح بين 15 و25 سم.

أما ولايات تيسمسيلت، عين الدفلى، البليدة، المدية، الجلفة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، تبسة، ام البواقي. خنشلة وباتنة ستشهد تساقط ثلوج ابتداء من من يوم الأحد على 11 مساءً وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 6 صباحا. حيث سيتراوح سمك الثلوج بين 05 و10 سم.

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