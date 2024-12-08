ثلوج كثيفة بداية من اليوم في هذه الولايات

كشفت مصالح الأرصاد الجوية عن تغير شامل في الوضعية الجوية بداية من اليوم الأحد. بسبب دخول إضطراب جوي قوي محمّل بهواء بارد وتساقط أمطار وثلوج كثيفة على المرتفعات.

وأعلنت ذات المصالح، عن تساقط للثلوج اليوم الأحد على المرتفعات الوسطى و الشرقية للوطن. التي يزيد علوها عن 1100/1000 متر، خاصة على الوسطى الشرقية منها و الشرقية وهذا بداية من أواخر النهار.

كما أن تساقط الثلوج، سيكون بداية من التاسعة من ليلة اليوم إلى غاية صبيحة الإثنين على ولايات تيزي وزو، بجاية والبويرة.