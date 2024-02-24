ثلوج كثيفة بسمك 10 سم على 24 ولاية اليوم وغدا

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 1000 و1100 متر.

وحسب ذات النشرية، سيتراوح سمك الثلوج بين 5 و10 سم، فيما سيستمر تساقط الثلوج، إلى غاية الساعة العاشرة ليلا على كل من ولايات تلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت والجلفة والأغواط والبيض وتيسمسيلت والمدية البليدة وعين الدفلى.

فيما أفادت نشرية أخرى، بتساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 1000 و1100 متر.

وحسب ذات النشرية، سيتراوح سمك الثلوج بين 5 و10 سم، ويبدأ تساقطها منتصف نهار اليوم السبت، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية، في كل من تيزي وزو والبويرة وبرج بوعريريج وسطيف وبجاية وجيجل وميلة وقسنطينة وأم البواقي وسوق أهراس وباتنة خنشلة وتبسة.