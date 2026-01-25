ثلوج كثيفة تتعدى 15 سم عبر 14 ولاية اليوم!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن نهار اليوم الأحد.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر و 1100 متر، ويتعلق الأمر بمرتفعات البليدة، المدية، البويرة، تيزي وزو، بجاية، أين سيتراوح سمكها بين 5 إلى 10 سنتمتر ويستمر إلى غاية الساعة 12:00 سا.

كما حذّرت من ثلوج على مرتفعات تلمسان، سيدي بلعباس بسمك يتراوح مابين 05 و 15 سم .

من جهتها حذّرت الأرصاد الجوية من تساقط الثلوج على مرتفعات النعامة، تيارت، تيسمسيلت، سعيدة، شمال البيض، الأغواط، الجلفة. بسمك يتراوح بين 05 و 10 سم إلى غاية الساعة 12:00 سا.

