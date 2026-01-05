ثلوج كثيفة تتعدى 25 سم في مرتفعات 800 متر

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، في نشرية خاصة، من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها 800 متر.

وحسب نشرية خاصة للمصلحة ذاتها، فإن سمك الثلوج المرتقبة يصل إلى 15 سم في بعض المرتفعات.وقد يتعدى 25 سم بمرتفعات الشريعة، جرجرة، البابور والونشريس.

ومن المرتقب أن يكون تساقط الثلوج بداية من منتصف نهار غد الثلاثاء، يستمر إلى غاية منتصف نهار الأربعاء. وهذا في كل من تلمسان، النعامة، البيض، سيدي بلعباس، تيارت، سعيدة ومعسكر. تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيبازة، الأغواط والجلفة. المسيلة، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج، جيجل، بجاية وسطيف.

كما حذّرت في نشرية خاصة أخرى من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 900 متر. يصل سمكها إلى 10 سم بداية من الساعة 23:00 الثلاثاء. ويستمر إلى غاية منتصف نهار الأربعاء. ميلة، قسنطينة، سكيكدة وقالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

