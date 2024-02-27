ثلوج كثيفة تصل إلى 30 سم بداية من مساء اليوم على 24 ولاية

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 1000 متر. فيما سيبلغ سمك الثلوج 10 سم.

وتمتد صلاحية النشرية بداية من الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم الأربعاء.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، البيض، تيارت، الأغواط، الجلفة.

وحذرت نشرية خاصة ثانية من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 1000 متر وسمك الثلوج يتعدى محليا 30 سم.

وتمتد صلاحية النشرية بداية من الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة الخميس.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، جيجل، ميلة. قسنطينة، أم البواقي، سوق أهراس، باتنة، خنشلة، تبسة.