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قناة النهار

ثلوج كثيفة على المرتفعات .. التفاصيل

بقلم قناة النهار
ثلوج كثيفة على المرتفعات .. التفاصيل
ثلوج كثيفة
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ثلوج كثيفة على المرتفعات .. التفاصيل

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رابط دائم : https://nhar.tv/bVR7R
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