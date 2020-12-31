ثلوج كثيفة على المرتفعات التي تصل إلى 700 متر تضرب 19 ولاية بداية من الغد

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ثلوج كثيفة على المرتفعات التي تصل إلى 700 متر تضرب 19 ولاية بداية من الغد
بقلم أمينة داودي

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات الغربية والوسطى بداية من يوم غد الجمعة.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن تساقط الثلوج سيكون على المرتفعات التي يصل علوها 700 متر.

وسيتساقط الثلوج بداية من  الثالثة بعد زوال غد الجمعة لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد بكميات تتعدى 20سم.
وحسب ذات المصالح، فإن الولايات المعنية هي تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط، والجلفة.

كما ستتساقط الثلوج على ولايات تيارت، تسيمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج، بجاية، سطيف و باتنة.


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