ثلوج كثيفة على مرتفعات 22 ولاية بداية من الغد الإثنين!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن بداية من صبيحة الغد الإثنين.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية تتوقع تساقط الثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1100 متر وهي تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، النعامة، البيض، الأغواط، بسمك يتراوح بين 05 و10 سم. بداية من الساعة 03:00 إلى غاية منتصف نهار غد الاثنين.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية تتوقع تساقط الثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1100 متر وهي الجلفة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيزي وزو، البويرة. بسمك 05 و10 سم. بداية من الساعة 09:00 إلى غاية الساعة 18:00 من غد الاثنين.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية تتوقع تساقط الثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1100 متر. وهي بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، خنشلة بسمك بين 05 و10 سم، بداية من منتصف نهار غد الاثنين إلى غاية الساعة 01:00 من يوم الثلاثاء.