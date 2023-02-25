ثلوج كثيفة على هذه المرتفعات بداية من اليوم

وضعت، مصالح الأرصاد الجوية، تنبيه من المستوى الأول، حذرت من تساقط ثلوج كثيفة وهبوب رياح مرفوقة بزوابع رملية.

كما أشار التنبيه ذاته، إلى أن الثلوج مرتقبة بداية من الساعة التاسعة ليلا وإلى غاية يوم غد الأحد. وهذا على مرتفعات 1100 متر. في حين، خص الديوان بالذكر كل من ولايات، تيارت، معسكر، سيدي بلعباس، تلمسان، سعيدة.

أما فيما يخص الرياح، فستخص كل من عنابة، سيكيدة، جيجل، مستغانم، وهران، عين تموشنت، بسكرة، بشار، أولاد جلال، المسيلة، الجلفة. إضافة إلى الأغواط، جنات، إن قزام، تمنراست، الوادي، ورقلة، البيض.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد في عديد ولايات الوطن.

كما أشارت المصلحة ذاتها، في نشرية خاصة، إلى أن الأمطار تتراوح بين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم محليا. ومن المرتقب أن تبدأ بالتساقط من الساعة السادسة مساء إلى غاية الثالثة بعد زوال الأحد.

أما الولايات المعنية بهذه الأمطار فهي كل من شمال تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، سعيدة وتيارت.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه ثان لها، من تساقط أمطار رعدية على 6 ولايات غربية بداية من اليوم. وذكر ذات البيان، أن الأمطار متوقعة بداية من الساعة 21 سا مساء اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد. وحددت ذات المصالح 6 ولايات معنية بتساقط الأمطار وهي: مستغانم، وهران، تلمسان، عين تيموشنت، معسكر وسيدي بلعباس.