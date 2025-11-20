ثلوج كثيفة على هذه المرتفعات !

افادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، انها تتوقع تسجيل تساقط ثلوج كثيفة على العديد من المرتفعات.

وافاجت المصلحة ذاتها، أن تساقط الثلوج يخس المرتفعات الوسطى التي يتعدى علوها 900 متر.

ويبلغ سمك الثلوج بين 10 سم إلى 20 سم. وهذا بداية من الساعة 15 سا يوم الجمعة إلى غاية 15 سا من يوم السبت.

وأشار الديوان في نشرية خاصة، إلى أن الولايات المعنية هي كل من البويرة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف و برج بوعريريج.

كما حذرت الأرصاد الجوية، من تساقط ثلوج على المرتفعات الشرقية بسمك يتراوح بين 5 إلى 10 سم. بداية من الساعة 21 من ليلة الجمعة إلى غاية منتصف نهار يوم السبت. وهذا في كل من سكيكدة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة وخنشلة.

في حين، نبهت المصلحة ذاتها، في نشرية خاصة ثانية من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 م. بسمك يتراوح بين 5 إلى 10 سم. بداية من الساعة 18:00 من مساء يوم الجمعة إلى غاية الساعة 9 من صباح يوم السبت. في كل من ولايات البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، والمدية.

