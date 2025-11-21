ثلوج كثيفة على هذه الولايات اليوم وغدا

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، اليوم الجمعة، عن تساقط ثلوج كثيفة على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، يتراوح سمك الثلوج ما بين 10 و20 سم، وذلك بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال. ليستمر إلى غاية الساعة الثالثة من زوال يوم غد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية، في كل من البويرة، وبومرداس، وتيزي وزو، وبجاية، وجيجل، سطيف وبرج بوعريريج.

فيما أفادت نشرية ثانية، بتساقط ثلوج تتراوح ما بين 5 و10 سنتيمتر على كل من ولايات سكيكدة، وميلة. وقسنطينة، وقالمة، وسوق أهراس، وأم البواقي، باتنة، وخنشلة.

ويبدأ تساقط الثلوج، على الساعة التاسعة ليلا، ليستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد السبت.

كما ستتساقط الثلوج، بداية من الساعة السادسة مساء، إلى غاية الساعة التاسعة من صباح يوم غد السبت. على كل من ولايات البليدة، وعين الدفلى، تيسمسيلت والمدية.