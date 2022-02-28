ثلوج كثيفة على 14 ولاية.. وأجواء جد باردة اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط ثلوج كثيفة بداية من صبيحة اليوم الإثنين. على الولايات الداخلية للوطن والمرتفعات التي يتجاوز علوها 900 متر.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، فإن تساقط الثلوج سيكون بداية من السادسة من صبيحة اليوم الإثنين، إلى غاية السادسة مساء. وسيتراوح سمك الثلوج مابين 10 إلى 15 سنتمتر

وستتساقط الثلوج على ولايات تيزي وزو، بجاية، باتنة، البويرة، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، ام البواقي، باتنة، خنشلة، وتبسة.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت الأرصاد الجوية من تسجيل أجواء جد باردة على هذه الولايات حيث ستتراوح درجات الحرارة مابين 1 إلى 5 درجات إلى غاية السادسة مساء.

من جهتها أفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية على المناطق الوسطى. حيث ستصل كمية الأمطار المتوقعة إلى 30 ملم محليا. وستمتد صلاحية النشرية إلى غاية الساعة الـ09:00 من صبيحة اليوم الاثنين.

كما تتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من الشلف، وتيبازة، والجزائر العاصمة، بومرداس وبجاية.

ثلوج.. أمطار رعدية بداية من الثالثة زوالا على هذه الولايات

فيما حذرت نشرية خاصة تحذر من تساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية، تصل إلى 40 ملم محليا.

وتمتد صلاحية النشرية بداية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة من صبيحة اليوم الإثنين.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، الجلفة، المسيلة والبويرة.

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية على المناطق الشرقية، تصل إلى 40 ملم محليا.

وتمتد صلاحية النشرية بداية من السادسة مساء إلى غاية منتصف نهار اليوم الاثنين.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من برج بوعريريج، سطيف، قسنطينة وقالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، بسكرة، خنشلة وتبسة.

وقد حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية غزيرة في 8 ولايات.

وأضاف نفس المصدر، أن كميات الأمطار المتوقعة تصل إلى 25 ملم محليا، على ولايات الأغواط، المسيلة، تيارت، تندوف، الجلفة، البيض، سعيدة والنعامة.