ثلوج كثيفة على 22 ولاية بداية من الأربعاء

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها مابين 700 إلى 800 متر بداية من يوم غد الأربعاء.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تحذّر من تساقط للثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 700و 800 متر. مع سمك الثلوج الذي سيتراوح بين 10 و 20سم. بداية من منتصف نهار الغد الأربعاء إلى غاية منتصف نهار يوم الخميس.

كما ستتشاقط الثلوج، على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، تسمسيلت. بالإضافة كذلك إلى عين الدفلى، البليدة، المدية، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، تيارت و سعيدة

وفي نشرية ثانية، حذّرت الأرصاد الجوية من تساقط للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها بين 700 و 800متر و سمك يتراوح بين 5و 10سم بداية من الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم الخميس على ولايات النعامة، البيض، الأغواط و الجلفة.

وستشهد الوضعية الجوية تغيرا شاملا في الطقس بداية من يوم غد الثلاثاء، بسبب قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمّل بكتلة هوائية باردة. أمطار غزيرة وثلوج تكون أكثر اعتبارا بداية من يوم الأربعاء على كافة الولايات الشمالية للوطن. مع أجواء جد باردة وتراجع محسوس في درجات الحرارة.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الوضعية الجوية ستتغير كليا بداية من أمسية اليوم الثلاثاء. بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بكتلة هوائية باردة. وأمطار رعدية مرفوقة بحبات برد. بالإضافة كذلك إلى تساقط للثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 700 إلى 800 متر.

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