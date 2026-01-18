ثلوج كثيفة على 9 ولايات!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من تساقط للثلوج على مرتفعات تيارت، النعامة، تيسمسيلت، سعيدة، الجلفة، تلمسان، سيدي بلعباس، البيض والأغواط.

ويتراوح سمك الثلوج مابين 10 و15 سنتمتر. بداية من يوم غد الإثنين على الساعة 06:00سا وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة 12:00 سا.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور