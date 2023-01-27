ثلوج كثيفة.. موجة برد وصقيع تضرب هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، عن إستمرار التساقط الكثيف للثلوج والإنخفاض الحاد في درجات الحرارة طيلة نهار اليوم الجمعة بعدة ولايات.

وحسب ذات النشرية، فإن موجة برد ستخص اغلب الولايات الداخلية وتستمر إلى غاية يوم غد السبت. أين ستترواح درجات الحرارة الدنيا بين -6 و-3 درجات والقصوى تتراوح بين 4 إلى 6 درجات.

وتتمثل الولايات المعنية بموجة البرد جنوب تلمسان، النعامة،البيض، سيدي بلعباس، سعيدة. وكذا ولايات تيارت، تيسمسيلت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، المدية. بالإضافة كذلك إلى البويرة، وبرج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، خنشلة، باتنة، أم البواقي وتبسة.

وأفادت نشرية خاصة ثانية اليوم الجمعة باستمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 800 إلى 900 متر.

وحسب ذات النشرية، يتراوح سمك الثلوج بين 10 إلى 20 سم، ويتواصل تساقط الثلوج، إلى غاية السادسة من مساء اليوم الجمعة.

كما سيخص تساقط الثلوج كل من ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة والبيض. وكذا ولايات تيارت، تيسمسيلت، الأغواط، الجلفة، المدية، عين الدفلى. البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج والبويرة.