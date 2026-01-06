ثلوج كثيفة وأمطار تتعدى 70 ملم على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة عبر عدة ولايات من الوطن اليوم الثلاثاء.

وحذرت نشرية خاصة من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 70 ملم إلى غاية الساعة 06:00 من يوم غد الأربعاء.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، معسكر، عين الدفلى، البليدة، المدية والبويرة.

كما أفاد تنبيه للأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم. على ولايات المسيلة، الجلفة، الأغواط، غرداية، المنيعة، تيميمون، البيض، النعامة وبشار.

وحسب نشرية خاصة ستشهد المرتفعات التي يتعدى علوها 800 متر تساقط كثيف للثلوج. يصل سمكها إلى 15 سم وقد يتعدى 25 سم على جبال كل من منطقة الشريعة جرجرة البابور والونشريس. وهذا بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء ويستمر إلى غاية منتصف يوم الأربعاء.

الولايات المعنية هي تلمسان، النعامة، البيض، سيدي بلعباس، تيارت، سعيدة، معسكر، تيسمسيلت، عين الدفلى. المدية، البليدة، تيبازة، الأغواط، الجلفة، المسيلة، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج، جيجل، بجاية وسطيف.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 900 متر. بسمك يصل إلى 10 سم، بداية من الساعة 23:00 اليوم الثلاثاء ويستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأربعاء.

وهذا على ولايات ميلة، قسنطينة، سكيكدة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

