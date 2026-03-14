ثلوج كثيفة وأمطار جد غزيرة بداية من اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط كثيف للثلوج وأمطار جد غزيرة قد تصل أو تفوق 50 ملم، عبر عدة ولايات من الوطن بداية من نهار اليوم السبت.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 30 ملم. و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم. لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأحد.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي تيبازة، عين الدفلى، المدية، البليدة، الجزائر العاصمة و بومرداس.

وأفاد تنبيه للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم. لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد. وهذا على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيسمسيلت، غليزان. بالإضافة إلى معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة ،تيارت، الأغواط، البيض، الجلفة و المسيلة.

هذا وأشارت المصالح نفسها، في تنبيه لها إلى تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات الوسطى و الشرقية بداية من منتصف الليل لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد على الأقل.

والولايات المعنية هي: عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة ،تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، باتنة وخنشلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور