ثلوج كثيفة وأمطار جد غزيرة بهذه الولايات بداية من الغد

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتوقع تساقط ثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر، بسمك يصل إلى 10 سم.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الثلوج، سيكون بداية من منتصف نهار يوم غد السبت، ليستمر إلى غاية الساعة السادسة صباحا، من صبيحة الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الثلوج، في كل من بشار، وتلمسان، والنعامة، وسيدي بلعباس، سعيدة، والبيض.

وأفادت نشرية أخرى لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط الثلوج على المرتفعات التي تفوق علوها من 1000 إلى 1200 متر، حيث سيكون سمك الثلوج المتوقع مابين 5 و15 سم.

ويبدأ تساقط الثلوج، يوم غد السبت على الساعة التاسعة ليلا، ليستمر إلى غاية منتصف نهار يوم الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تيسمسيلت، وتيارت، الجلفة، والأغواط.

فيما أفادت نشرية خاصة ثانية للأرصاد الجوية، بتوقع تساقط أمطار رعدية، بكميات تصل إلى 30 ملم.

وتبدأ صلاحية النشرية على الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة مساء.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تلمسان، وسيدي بلعباس، وسعيدة، ومعسكر، وغليزان، ومستغانم، وهران، وعين تموشنت.

كما أفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، بتوقع تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 30 ملم. وذلك بداية من الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد السبت، لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من الشلف، وعين الدفلى، وتيبازة، والجزائر العاصمة، وبومرداس، البليدة، والمدية.