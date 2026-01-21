ثلوج كثيفة وأمطار جد غزيرة تتعدى 120 ملم على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار جد غزيرة وثلوج كثيفة على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وحذّرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من استمرار تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات. التي يفوق علوها 1000 متر وبسمك يتعدى 20 سم إلى غاية منتصف نهار اليوم الأربعاء.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي تيسمسيلت، تيارت، النعامة، البيض ،الأغواط والجلفة.

وأفادت نشرية خاصة ثانية، بتساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1200 متر. بسمك يصل إلى 10 سم لتستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم الأربعاء، وهذا ولايات باتنة، خنشلة وتبسة.

كما ستشهد ولايات مستغانم، الشلف، تيبازة ،غليزان، تيارت، عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية والبليدة. استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 120 ملم إلى غاية منتصف نهار اليوم الأربعاء.

هذا وتتوقّع مصالح الأرصاد الجوية، استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 60 ملم إلى غاية الساعة الثالثة. بعد زوال اليوم الأربعاء، على ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، سعيدة ومعسكر.

وحسب نشرية خاصة للمصالح نفسها، ستشهد بعض الولايات الشرقية تساقط أمطار رعدية غزيرة. بكميات تتعدى 60 ملم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.

والولايات المعنية: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، برج بوعريريج، ميلة، قسنطينة، قالمة. سوق أهراس، خنشلة، أم البواقي، تبسة وباتنة.

