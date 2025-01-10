ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة على هذه الولايات بداية من الغد

ستعرف الوضعية الجوية، بداية من يوم غد السبت، تغيرا شاملا، حيث ستعرف معظم المناطق الشمالية للوطن، تساقطا معتبرا للأمطار والثلوج.

وسيخص منخفض جوي، المناطق الشمالية للوطن، وسيكون محمل بتساقط أمطار معتبرة وأيضا تساقط للثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 800 و900 متر إلى 1200 متر، خاصة المرتفعات الوسطى والوسطى الشرقية.

وسيكون تساقط الثلوج بداية من ليلة السبت إلى الأحد، ليكون أكثر كثافة يوم الأحد والإثنين، على المرتفعات الغربية التي يزيد علوها عن 1000 متر. وعلى المرتفعات الشرقية والوسطى التي يتراوح علوها بين 800 و900 إلى 1200 متر. هذا وسيتراوح سمك الثلوج بين 5 إلى 10 سم.

كما ستكون الأمطار حاضرة، وبكمية معتبرة تتراوح بين 40 و50 ملم وقد تتعدى 60 ملم محليا، بالنسبة للمناطق الساحلية الشرقية.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من عنابة وسكيكدة وجيجل وبجاية وتيزي وزو والعاصمة والمدية والبليدة والبويرة.

وكذا ولايات سطيف والمسيلة وعين وسارة والجلفة وقسنطينة وسوق أهراس وباتنة وخنشلة وتبسة والطارف.

بالإضافة إلى ولايات البليدة والشلف وغليزان وسيدي بلعباس ووهران ومستغانم، وعين تموشنت. ومعسكر وتلمسان وسعيدة وتيارت ومشرية والنعامة والبيض.

تساقط الأمطار سيكون على فترات متقطعة، بداية من أواخر ظهيرة يوم غد السبت، وسيكون أكثر نشاطا، يوم الأحد والإثنين.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف هي الأخرى تساقطا للأمطار على ولايات الوادي وتقرت وورقلة، وأولاد جلال وأفلو ومسعد والأغواط والجلفة.