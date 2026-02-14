ثلوج كثيفة وأمطار رعدية تتعدى 40 ملم عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة نهار اليوم السبت على عدة ولايات من الوطن.

وحذّرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من استمرار تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1100 متر، إلى غاية الساعة 03:00 صباحًا من يوم غد الأحد، حيث سيتراوح سمك الثلوج بين 10 و 20 سم.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي: تلمسان، البيض، تيزي وزو، بجاية، النعامة، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، الاغواط، الجلفة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البويرة، برج بوعريرج، سطيف، باتنة، خنشلة وأم البواقي.

وأفاد تنبيه للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم السبت لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

والولايات المعنية هي: تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، الجلفة، الأغواط، البيض، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، قسنطينة وميلة.

كما حذّرت نشرية خاصة، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، بكميات تتعدى 40 ملم. و تستمر إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم السبت.

وهذا على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، عين الدفلى، تيارت، غليزان، معسكر. سعيدة، سيدي بلعباس وتيسمسيلت.

