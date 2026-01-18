ثلوج كثيفة وأمطار رعدية تصل 40 ملم على هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذّرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية اليوم الأحد وتستمر إلى غاية الساعة 21:00 مساءً، حيث تتراوح كميتها بين 20 و 40 ملم.

وبخصوص الولايات المعنية فهي، شرق تيارت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، البويرة، تيزي وزو وبجاية.

كما تتوقع ذات المصالح، تساقط ثلوج اليوم الأحد ويستمر إلى غاية الساعة 12:00، على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1100 متر و 1200 متر وعلى المرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر، ويتراوح سمكها بين 10 و 15 سم.

وهذا على ولايات تيارت، تيسمسيلت، الأغواط والجلفة.

