ثلوج كثيفة وأمطار رعدية على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بتساقط أمطار رعدية وثلوج على عدة مناطق من الوطن.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها فإن ولايات بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس، قالمة. قسنطينة، ميلة، سطيف والبويرة ستشهد تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة.

كما أوضح المصدر نفسه، أن بولايتي تيزي وزو والبويرة سيستمر تساقط الثلوج نهار اليوم.

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