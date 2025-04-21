ثلوج كثيفة وأمطار رعدية على هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية وثلوج كثيفة مع هبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الإثنين.

وحسب نشرية خاصة للمصالح نفسها، فإن ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة. ميلة، باتنة، خنشلة، أم البواقي و تبسة ستشهد تساقط أمطار رعدية معتبرة. بكميات تتعدى 50 ملم مرفوقة بتساقط لحبات البرد، إلى غاية منتصف نهار اليوم الإثنين.

وأشارت ذات المصالح إلى هبوب رياح قوية وعاتية قد تصل سرعتها إلى 90 كلم/سا على ولايات بسكرة، المغير، تقرت. الوادي، ورقلة، غرداية، المنيعة، تيميمون، عين صالح، أدرار مع تشكل زوابع رملية.

وحذرت نشرية خاصة أخرى لذات المصالح، من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1300 متر. بكل من ولايات باتنة، خنشلة، أم البواقي، تبسة. حيث سيتراوح سمك الثلوج مابين 05 و 10 سم بداية من الواحدة صباحا يوم غد الإثنين وتستمر إلى غاية الساعة 10:00.

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