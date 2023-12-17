ثلوج كثيفة وأمطار رعدية غزيرة بداية من اليوم

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن تسجيل تساقط ثلوج كثيفة مع تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات من الوطن، ابتداء من اليوم.

وأوضح تنبيه لذات المصالح، أن المرتفعات الشرقية للوطن ستشهد تساقط كثيف للثلوج، بداية من الساعة السادسة. من مساء اليوم إلى غاية صبيحة يوم غد الإثنين.

والولايات المعنية هي باتنة وخنشلة.

كما حذر تنبيه آخر لذات المصالح، من تساقط أمطار رعدية غزيرة بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

والولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من ولاية معسكر، سعيدة وسيدي بلعباس.

كما ستعرف الولايات الشرقية للوطن تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف الليل وتستمر إلى إلى غاية يوم غد الإثنين.

وحسب تنبيه للرصاد الجوية، فالولايات المعنية هي: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، سطيف، ميلة، قسنطينة، عنابة والطارف. بالإضافة إلى ولاية قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، تبسة، خنشلة، الوادي وورقلة.

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