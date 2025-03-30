ثلوج كثيفة وأمطار رعدية غزيرة تتعدى 70 ملم على هذه الولايات

أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، باستمرار تساقط ثلوج كثيفة و أمطار رعدية غزيرة محليا على عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتراوح بين 40 و70 ملم. إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا، وهذا على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، سطيف، ميلة، قسنطينة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس.

كما حذرن نشرية خاصة أخرى باستمرار تساقط للثلوج على المرتفعات الشرقية التي يصل علوها 1000 متر. بسمك يتعدى 10 سم إلى غاية منتصف نهار اليوم الأحد، على ولايات سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

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