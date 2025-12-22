ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط ثلوج كثيفة وأمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الإثنين.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 40 ملم. مرفوقة بتساقط لحبات البرد، إلى غاية منتصف نهار اليوم الإثنين.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف وغليزان.

وأفادت نشرية خاصة ثانية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 30 ملم مرفوقة بتساقط لحبات البرد. إلى غاية الساعة 15:00 بعد ظهيرة اليوم الإثنين.

والولايات المعنية هي: تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، عين الدفلى، البليدة والمدية.

كما ستشهد ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، سطيف وميلة، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 30 ملم مرفوقة بتساقط لحبات البرد، بداية من منتصف نهار اليوم الإثنين لتستمر إلى غاية الساعة 21:00.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 40 ملم مرفوقة بتساقط لحبات البرد، إلى غاية الساعة 06:00 من صبيحة يوم غد الثلاثاء، وهذا سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

هذا وستشهد مرتفعات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، النعامة، البيض والأغواط، استمرار تساقط كثيف للثلوج بسمك يصل إلى 10 سم على المرتفعات التي يتعدى علوها 1100 متر.

كذلك ستشهد مرتفعات الجلفة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيزي وزو والبويرة تساقط كثيف للثلوج بسمك يصل إلى 10 سم على المرتفعات التي يتعدى علوها 1100 متر.

وهذا بداية من الساعة 09:00 من صبيحة اليوم الإثنين لتستمر إلى غاية 18:00 من مساء اليوم.

