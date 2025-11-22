ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط ثلوج كثيفة وأمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 70 ملم إلى غاية منتصف الليل. وهذا على ولايات بومرداس، تيزي وزو، سطيف، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

كما أفادت نشرية خاصة باستمرار تساقط كثيف للثلوج بسمك يصل إلى 20 سم على المرتفعات التي يتعدى علوها 900 متر. إلى غاية الساعة 15:00 بعد زوال اليوم السبت.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي البويرة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف وبرج بوعريريج.

كما ستشهد ولايات سكيكدة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة وخنشلة تساقط كثيف للثلوج. بسمك يصل إلى 10 سم على المرتفعات التي يتعدى علوها 900 متر إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت.

وحسب نشرية خاصة يستمر تساقط الثلوج بسمك يصل إلى 10 سم على المرتفعات التي يتعدى علوها 1000 متر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة اليوم السبت.

