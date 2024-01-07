ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة بدءًا من مساء اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد على عدة ولايات بداية من مساء اليوم.

وحسب ذات النشرية، ستتراوح كميات الأمطار المتساقطة، بين 20 و30 ملم ويمكن أن تتعدى 40 ملم.

ويبدأ تساقط الأمطار بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الإثنين.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من جيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وسطيف وميلة وقسنطينة قالمة وسوق أهراس.

فيما أفادت نشرية ثانية، بتساقط للثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 1000 و1100 متر. حيث سيتراوح سمك الثلوج بين 10 و15 سم.

ويبدأ تساقط الثلوج، بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الإثنين.

وتتمثل الولايات المعنية في النشرية في كل من تيزي وزو والبويرة وبرج بوعريريج وسطيف وبجاية. وجيجل وميلة وقسنطينة وأم البواقي قالمة وسوق أهراس.